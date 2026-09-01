Rencontre de soutien à l’allaitement Baba Yaga Chantelle
lundi 14 septembre 2026 · Baba Yaga · Chantelle
Informations pratiques
Chantelle
Rencontre de soutien à l’allaitement
Baba Yaga 5 rue de la République Chantelle Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14 10:00:00
fin : 2026-10-12 12:00:00
Date(s) :
2026-09-14 2026-10-12
Un temps d’échange et de soutien autour de l’allaitement, animé par Romina, dans un cadre bienveillant et convivial. Confirmez votre présence avant de venir.
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Baba Yaga 5 rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 37 56 37 cafeasso.babayaga@gmail.com
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English :
A time for sharing and support regarding breastfeeding, led by Romina, in a warm and welcoming setting. Please RSVP before coming.
L’événement Rencontre de soutien à l’allaitement Chantelle a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Val de Sioule
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