Rencontre de soutien à l’allaitement Baba Yaga Chantelle

Informations pratiques

Chantelle

Rencontre de soutien à l’allaitement

Baba Yaga 5 rue de la République Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-14 10:00:00

fin : 2026-10-12 12:00:00

Date(s) :

2026-09-14 2026-10-12

Un temps d’échange et de soutien autour de l’allaitement, animé par Romina, dans un cadre bienveillant et convivial. Confirmez votre présence avant de venir.

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Baba Yaga 5 rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 37 56 37 cafeasso.babayaga@gmail.com

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English :

A time for sharing and support regarding breastfeeding, led by Romina, in a warm and welcoming setting. Please RSVP before coming.

L’événement Rencontre de soutien à l’allaitement Chantelle a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Val de Sioule