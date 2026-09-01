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AGENDA · Chantelle

Soirée afterwork Baba Yaga Chantelle

vendredi 18 septembre 2026 · Baba Yaga · Chantelle

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Baba Yaga
Adresse
5 rue de la République
Ville
03140 Chantelle
Département
Allier
Tarif

Chantelle

Soirée afterwork

Baba Yaga 5 rue de la République Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-10-16 23:00:00

Date(s) :
2026-09-18 2026-10-16

Clôturez la semaine autour d’un verre et d’une planche apéro, dans une ambiance musicale ! Jeux à disposition belote, tarot, fléchettes, ping-pong
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Baba Yaga 5 rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   cafeasso.babayaga@gmail.com

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English :

End the week with a drink and an appetizer platter, all set to some music! Games available: belote, tarot, darts, ping-pong

L’événement Soirée afterwork Chantelle a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Val de Sioule

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