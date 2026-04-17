Rencontre-débat Étudier (à) Marseille Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement
Rencontre-débat Étudier (à) Marseille Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement lundi 4 mai 2026.
Marseille 1er Arrondissement
Rencontre-débat Étudier (à) Marseille
Lundi 4 mai 2026 de 17h30 à 19h. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04 17:30:00
fin : 2026-05-04 19:00:00
Date(s) :
2026-05-04
Rendez-vous au Musée d’Histoire de Marseille (MHM) pour la rencontre-débat Rencontre-débat Étudier (à) Marseille .
L’expression c’est Marseille, bébé est souvent utilisée pour désigner le caractère soi-disant exceptionnel de la ville. S’il n’y a pas de doute que Marseille est une ville particulière, elle n’en constitue pas moins aussi une ville ordinaire . Mais comment appréhender cette dualité ? En compagnie de Michel Peraldi, figure incontournable de la recherche marseillaise et de l’anthropologie urbaine française, ce débat-discussion explorera les dynamiques urbaines à Marseille tout en les contextualisant par rapport à d’autres villes.
Avec Michel Peraldi, Directeur émérite de Recherches au CNRS, laboratoire IRIS, EHESS et Dennis Rodgers, Professeur des universités et Chaire d’Excellence A*Midex, Laboratoire MESOPOLHIS, AMU.
Dans le cadre du colloque Marseille, ville ordinaire ? Réalités urbaines et récits contre-hégémoniques , programmé au Musée d’Histoire de Marseille du 4 au 6 mai par le Centre méditerranéen de sociologie, de science politique et d’histoire (MESOPOLHIS) de l’université d’Aix-Marseille.
• Tout public
• Durée 1h30
• Entrée libre, auditorium du musée, dans la limite des places disponibles. .
Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Join us at the Musée d’Histoire de Marseille (MHM) for Rencontre-débat: Étudier (à) Marseille .
L’événement Rencontre-débat Étudier (à) Marseille Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-17 par Ville de Marseille
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