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Rencontre débat, Sept Parnassiens, Paris

mardi 22 septembre 2026 · Sept Parnassiens · Paris

Rencontre débat, Sept Parnassiens, Paris

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Lieu
Sept Parnassiens
Adresse
98 Bd du Montparnasse, Paris
Ville
75006 Paris
Département
Paris

Rencontre débat Mardi 22 septembre, 19h30 Sept Parnassiens Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-22T19:30:00+02:00 – 2026-09-22T22:30:00+02:00
Fin : 2026-09-22T19:30:00+02:00 – 2026-09-22T22:30:00+02:00

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Rencontre débat Sept Parnassiens Rencontre débat

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