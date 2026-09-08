AGENDA · Paris
Rencontre débat, Sept Parnassiens, Paris
mardi 22 septembre 2026 · Sept Parnassiens · Paris
Informations pratiques
Rencontre débat Mardi 22 septembre, 19h30 Sept Parnassiens Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-22T19:30:00+02:00 – 2026-09-22T22:30:00+02:00
Fin : 2026-09-22T19:30:00+02:00 – 2026-09-22T22:30:00+02:00
UN MONDE FRAGILE ET MERVEILLEUX – Soirée au profil du Liban avec l’APCO
Sept Parnassiens 98 Bd du Montparnasse, Paris Paris 75006 Quartier Notre-Dame-des-Champs Paris Île-de-France https://www.multicine.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://achat.multicine.fr/parnassiens/reserver/F628867/D1790098200/VO/270375/ »}]
Rencontre débat Sept Parnassiens Rencontre débat
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