Rencontre-décryptage « comment couper les cheveux en quatre », Château et musée de Montbéliard, Montbéliard

Informations pratiques

Rencontre-décryptage « comment couper les cheveux en quatre » Samedi 19 septembre, 14h00 Château et musée de Montbéliard Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Rencontre-décryptage « comment couper les cheveux en quatre »

Comment des fragments énigmatiques nous racontent l’histoire hors norme de la cité antique de Mandeure ? Venez décrypter, aux côtés d’Hélène Grimaud, archéologue, quelques pièces choisies parmi les objets qui seront présentés dans le futur musée du château rénové.

Château et musée de Montbéliard Rue des Tours, 25200 Montbéliard, France Montbéliard 25200 Centre Ville Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381992261 https://www.montbeliard.fr/mes-sorties-mes-activites/musees-de-montbeliard.html [{« type »: « phone », « value »: « 0381992257 »}] Éperon du château de Montbéliard occupé à partir du Xe siècle. L’ensemble actuel ne comporte pas d’éléments antérieurs aux XVe et XVIe siècles et porte la marque du XVIIIe siècle (logis reconstruit en 1751) et du XIXe siècle (bâtiments du front nord). Châtel-Derrière du XVe siècle, maison des Courtisans construite à la fin du XVIe siècle par l’architecte Schickardt, murailles élevées entre le le XVe et le milieu du XVIIIe siècle, porterie du flanc nord du XVIe siècle.

Rencontre-décryptage « comment couper les cheveux en quatre »

©Fragments de statue monumentale en bronze, Mandeure 1er-2e siècles après J-C. Collection Musées de Montbéliard @ Jack Varlet