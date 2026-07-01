Informations pratiques

Rencontre-dédicace avec Carole Fives « Appel manqué » (Gallimard) Samedi 11 juillet, 19h00 Librairie A demi-mot Haute-Garonne

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T19:00:00+02:00 – 2026-07-11T20:30:00+02:00

Fin : 2026-07-11T19:00:00+02:00 – 2026-07-11T20:30:00+02:00

Venez rencontrer Carole Five à l’occasion de la sortie de son 7e roman « Appel manqué ». Philosophe, peintre, artiste, elle nous propose une immersion intergénérationnelle époustouflante !

Elle écrit aussi pour la jeunesse.

Librairie A demi-mot 2 avenue Saint Germier 31600 Muret Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@librairie-ademimot.com »}]

Venez rencontrer Carole Five à l’occasion de la sortie de son 7e roman « Appel manqué ». Philosophe, peintre, artiste, elle nous propose une immersion intergénérationnelle époustouflante !