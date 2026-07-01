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Rencontre-dédicace avec Carole Fives « Appel manqué » (Gallimard), Librairie A demi-mot, Muret

samedi 11 juillet 2026 · Librairie A demi-mot · Muret

Rencontre-dédicace avec Carole Fives « Appel manqué » (Gallimard), Librairie A demi-mot, Muret

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Lieu
Librairie A demi-mot
Adresse
2 avenue Saint Germier 31600 Muret
Ville
31600 Muret
Département
Haute-Garonne
Tarif
Gratuit, sur inscription

Rencontre-dédicace avec Carole Fives « Appel manqué » (Gallimard) Samedi 11 juillet, 19h00 Librairie A demi-mot Haute-Garonne

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-11T19:00:00+02:00 – 2026-07-11T20:30:00+02:00
Fin : 2026-07-11T19:00:00+02:00 – 2026-07-11T20:30:00+02:00

Venez rencontrer Carole Five à l’occasion de la sortie de son 7e roman « Appel manqué ». Philosophe, peintre, artiste, elle nous propose une immersion intergénérationnelle époustouflante !
Elle écrit aussi pour la jeunesse.

Librairie A demi-mot 2 avenue Saint Germier 31600 Muret Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@librairie-ademimot.com »}]
Venez rencontrer Carole Five à l’occasion de la sortie de son 7e roman « Appel manqué ». Philosophe, peintre, artiste, elle nous propose une immersion intergénérationnelle époustouflante !

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