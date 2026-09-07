Rencontre-Dédicace avec Hélène HUILLET, Bibliothèque municipale De Gramat, Gramat

Informations pratiques

Rencontre-Dédicace avec Hélène HUILLET Samedi 3 octobre, 15h00 Bibliothèque municipale De Gramat Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Originaire de Toulouse, Hélène Huillet vit depuis près de trente ans dans le Quercy, région qui est devenue une importante source d’inspiration pour son écriture. Après une carrière consacrée à l’accompagnement des enfants, elle se tourne pleinement vers l’écriture à partir de sa retraite, en 2016.

Bibliothèque municipale De Gramat 102 Rue de l’Atelier 46500 Gramat Gramat 46500 Lot Occitanie 0565388463 https://bibliotheque.gramat.fr

Biblis en folie 2026

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