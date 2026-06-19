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Rencontre-dédicace avec Isabelle Morin Librairie Quartier Libre Flers

Rencontre-dédicace avec Isabelle Morin Librairie Quartier Libre Flers vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Librairie Quartier Libre

Adresse : 2, rue de la boule

Ville : 61100 Flers

Département : Orne

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Flers

Rencontre-dédicace avec Isabelle Morin

Librairie Quartier Libre 2, rue de la boule Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

La librairie Quartier Libre accueillera Isabelle Morin, autrice du roman La Blonde noire.
Cette rencontre se déroulera en deux temps un temps d’échange avec l’autrice et un temps de dédicace.
Venez échanger avec l’autrice sur son ouvrage et son processus d’écriture.

Entrée libre et gratuite.   .

Librairie Quartier Libre 2, rue de la boule Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 91 60  librairie.quartierlibre@gmail.com

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English : Rencontre-dédicace avec Isabelle Morin

L’événement Rencontre-dédicace avec Isabelle Morin Flers a été mis à jour le 2026-06-12 par Flers agglo

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