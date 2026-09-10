Rencontre-dédicace avec l’autrice Oriane Dardres, Médiathèque Lille Wazemmes, Lille
samedi 24 octobre 2026 · Médiathèque Lille Wazemmes · Lille
Informations pratiques
Rencontre-dédicace avec l’autrice Oriane Dardres Samedi 24 octobre, 17h30 Médiathèque Lille Wazemmes Nord
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-24T17:30:00+02:00 – 2026-10-24T19:30:00+02:00
Fin : 2026-10-24T17:30:00+02:00 – 2026-10-24T19:30:00+02:00
Rencontre-dédicace avec l’autrice Oriane Dardres pour évoquer ses romans Eros Macabre (éditions Le Goater, 2026) et Noires sont les âmes perdues (éditions Mnémos, 2026).
Rencontre pour adultes animée par l’influenceuse Laury.nama
Dans le cadre de la semaine de l’horreur proposée par l’association Lille aux Ecrits.
Médiathèque Lille Wazemmes 134 Rue de l’Abbé Aerts, 59000 Lille Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bm-lille.fr/ »}]
Dans le cadre de la semaine de l’horreur proposée par l’association Lille aux Ecrits
Couverture du livre « Noires sont les âmes perdues », Oriane Dardres, Editions Mnémos, 2026
À voir aussi à Lille (Nord)
- MOULIN’âgeS, Salle Courmont, Lille 10 septembre 2026
- Maîtriser durablement les charges, La Maison de l’Habitat Durable, Lille 10 septembre 2026
- Flamenc’tonic’ cours cardio flamenco fitness Ibérica Seclin Hauts de France, Ibérica Centre de Culture Art et Danse, Lille 10 septembre 2026
- FLUX : Lumière sur la création régionale, L’hybride, Lille 10 septembre 2026
- Exposition – Une histoire de partage, Gare Saint-Sauveur, Lille 11 septembre 2026