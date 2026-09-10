Rencontre-dédicace avec l’autrice Oriane Dardres, Médiathèque Lille Wazemmes, Lille

Informations pratiques

Rencontre-dédicace avec l’autrice Oriane Dardres Samedi 24 octobre, 17h30 Médiathèque Lille Wazemmes Nord

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-24T17:30:00+02:00 – 2026-10-24T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-24T17:30:00+02:00 – 2026-10-24T19:30:00+02:00

Rencontre-dédicace avec l’autrice Oriane Dardres pour évoquer ses romans Eros Macabre (éditions Le Goater, 2026) et Noires sont les âmes perdues (éditions Mnémos, 2026).

Rencontre pour adultes animée par l’influenceuse Laury.nama

Dans le cadre de la semaine de l’horreur proposée par l’association Lille aux Ecrits.

Médiathèque Lille Wazemmes 134 Rue de l’Abbé Aerts, 59000 Lille Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bm-lille.fr/ »}]

Dans le cadre de la semaine de l’horreur proposée par l’association Lille aux Ecrits

Couverture du livre « Noires sont les âmes perdues », Oriane Dardres, Editions Mnémos, 2026