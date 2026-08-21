Rencontre-dédicace avec Louis Douard, le graveur de Garlaban, Médiathèque Marcel Pagnol, Aubagne

Informations pratiques

Rencontre-dédicace avec Louis Douard, le graveur de Garlaban Samedi 19 septembre, 11h00 Médiathèque Marcel Pagnol Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

A l’occasion de la sortie de l’ouvrage biographique que lui consacre Valérie Thyot : « Louis Douard le graveur – Garlaban », cette rencontre-exposition sera l’occasion d’évoquer d’autres facettes de cette personnalité hors du commun, ses expériences de vie, son attachement à Aubagne ainsi qu’à la transmission et au partage.

Suivie d’une séance de dédicaces.

Médiathèque Marcel Pagnol chemin de Riquet 13400 Aubagne Aubagne 13400 La Coueste Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.42.18.19.90 https://mediatheque.aubagne.fr/OpacWebAloes/ La médiathèque Marcel-Pagnol est la médiathèque municipale d’Aubagne. Construite par l’architecte Victor Morabia, elle ouvre ses portes le 15 juin 1975 et elle est baptisée en l’honneur de Marcel Pagnol, natif d’Aubagne. Parking payant. Desservie par la ligne 2 du réseau de bus de l’agglo

A l’occasion de la sortie de l’ouvrage biographique que lui consacre Valérie Thyot : « Louis Douard le graveur – Garlaban », cette rencontre-exposition sera l’occasion d’évoquer d’autres facettes de du…

© Thyot