Rencontre / Dédicace avec Ruta Sepetys, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Informations pratiques

Rencontre / Dédicace avec Ruta Sepetys Mercredi 23 septembre, 17h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T17:30:00+02:00 – 2026-09-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-23T17:30:00+02:00 – 2026-09-23T19:00:00+02:00

Ruta Sepetys sera l’une des autrices présentes lors de cette nouvelle tenue du Festival America.

Elle nous fait l’honneur de venir à la rencontre du public bordelais. En partenariat avec la librairie Mollat, une table de vente permettra à l’autrice de dédicacer ses ouvrages à la fin de la rencontre.

Médaille Carnegie 2023 pour « Le Sel de nos larmes », Ruta Sepetys est l’une des plus grandes plumes du roman historique jeune adulte. Ruta Sepetys est née dans le Michigan où elle a été élevée dans l’amour de la musique et des livres par une famille d’artistes. Son nouveau roman : « Un empire de sable » relate la grandeur et la décadence d’une dynastie familiale dans le Détroit des années 20 : fortune, glamour, secrets. Héritière d’une famille de magnats de l’industrie automobile, Marjorie rêve de devenir styliste de mode. Qu’arrive-t-il aux femmes qui osent se rebeller et fuir leur cage dorée ?

« Un regard neuf sur le capitalisme américain [à] une époque et [dans une] région rarement abordées dans la fiction historique. » KIRKUS REVIEWS

Rencontre : 17H30

Vente et dédicace : 18h15

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Ruta_Sepetys »}, {« link »: « https://www.festival-america.com/ »}, {« link »: « https://www.mollat.com/ »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Sel_de_nos_larmes »}, {« link »: « https://www.gallimard.fr/catalogue/un-empire-de-sable/9782075245876 »}, {« link »: « https://www.kirkusreviews.com/ »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

pour son nouveau roman Un Empire de sable

Rachel Kinney Studios