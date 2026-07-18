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Rencontre / Dédicace avec Ruta Sepetys, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

mercredi 23 septembre 2026 · Bibliothèque Mériadeck · Bordeaux

Rencontre / Dédicace avec Ruta Sepetys, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Mériadeck
Adresse
85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre et gratuite

Rencontre / Dédicace avec Ruta Sepetys Mercredi 23 septembre, 17h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T17:30:00+02:00 – 2026-09-23T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-23T17:30:00+02:00 – 2026-09-23T19:00:00+02:00

Ruta Sepetys sera l’une des autrices présentes lors de cette nouvelle tenue du Festival America.
Elle nous fait l’honneur de venir à la rencontre du public bordelais. En partenariat avec la librairie Mollat, une table de vente permettra à l’autrice de dédicacer ses ouvrages à la fin de la rencontre.
Médaille Carnegie 2023 pour « Le Sel de nos larmes », Ruta Sepetys est l’une des plus grandes plumes du roman historique jeune adulte. Ruta Sepetys est née dans le Michigan où elle a été élevée dans l’amour de la musique et des livres par une famille d’artistes. Son nouveau roman : « Un empire de sable » relate la grandeur et la décadence d’une dynastie familiale dans le Détroit des années 20 : fortune, glamour, secrets. Héritière d’une famille de magnats de l’industrie automobile, Marjorie rêve de devenir styliste de mode. Qu’arrive-t-il aux femmes qui osent se rebeller et fuir leur cage dorée ?
« Un regard neuf sur le capitalisme américain [à] une époque et [dans une] région rarement abordées dans la fiction historique. » KIRKUS REVIEWS
Rencontre : 17H30
Vente et dédicace : 18h15

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Ruta_Sepetys »}, {« link »: « https://www.festival-america.com/ »}, {« link »: « https://www.mollat.com/ »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Sel_de_nos_larmes »}, {« link »: « https://www.gallimard.fr/catalogue/un-empire-de-sable/9782075245876 »}, {« link »: « https://www.kirkusreviews.com/ »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
pour son nouveau roman Un Empire de sable

Rachel Kinney Studios

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