Informations pratiques

Rencontre-dédicace avec Sophie Adriansen et Alm Totems Pacé Mardi 6 octobre, 19h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

A la rencontre de l’auteure et de l’illustratrice de la bande dessinée « A voie haute »

Un moment d’échange à deux voix autour de la BD « A voie haute » qui évoque avec justesse et sensibilité la naissance par césarienne. Comment le vivre et l’accepter ? Comment construire sa famille lorsque, dès le début, les choses ne se déroulent pas comme prévu ? Une rencontre inspirante sur un sujet fort. En partenariat avec la librairie &cetera.

Mardi 6 octobre à 19h

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-06T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-06T20:30:00.000+02:00

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http://www.totems.bzh/

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine

contact@totems.bzh 02 99 85 51 10



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