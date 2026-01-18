Rencontre dédicace avec Stéphanie Chaillou Ussel
Rencontre dédicace avec Stéphanie Chaillou
8B Place Joffre Ussel Corrèze
Stéphanie Chailloun, autrice, sera présente à la librairie pour une rencontre autour de son dernier roman Revenir à Marimbault. Nous échangeons avec elle, également, autour de ses autres romans, sur son travail d’écriture et son parcours.
Cette soirée est gratuite et sur réservation par téléphone ou par mail .
8B Place Joffre Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 17 34 88 librairiemymylibri@gmail.com
