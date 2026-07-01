Rencontre dédicace Isis Scott Librairie de l’Avenir Eygalières
samedi 11 juillet 2026 · Librairie de l'Avenir · Eygalières
Informations pratiques
Eygalières
Rencontre dédicace Isis Scott
Samedi 11 juillet 2026 de 10h30 à 12h. Librairie de l’Avenir 159 rue de la République Eygalières Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:30:00
fin : 2026-07-11 12:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Venez rencontrer l’auteure Isis Scott à la Librairie de l’Avenir à Eygalières !Amoureux
Rencontrez Isis Scott à l’occasion d’une séance de dédicaces autour de son roman Les Révélations de Sar’.
À travers une intrigue captivante mêlant mystère, secrets et quête de vérité, l’autrice entraîne ses lecteurs dans un univers riche en émotions et en rebondissements. Un moment privilégié pour échanger avec elle et faire dédicacer votre exemplaire.
Entrée libre dans la limite des places disponibles. .
Librairie de l’Avenir 159 rue de la République Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 98 91 maisonternier@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and meet the author Isis Scott at the Librairie de l’Avenir bookshop in Eygalières!
L’événement Rencontre dédicace Isis Scott Eygalières a été mis à jour le 2026-07-02 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
À voir aussi à Eygalières (Bouches-du-Rhône)
- Spirit Pop Festival Les Sentiers de l’Abondance Eygalières 9 juillet 2026
- Pétanq’ Business Tour Concours Inter-Entreprises Route de Mouriès D24 Eygalières 9 juillet 2026
- Musique au vieux village 19e concert estival de flûte Espace Étienne Vatelot Eygalières 9 juillet 2026
- Excursion Les Soirs d’Été à Eygalières Église Saint-Laurent Eygalières 10 juillet 2026
- Soirée Provenç’halles Espace Étienne Vatelot Eygalières 10 juillet 2026