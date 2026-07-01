Rencontre dédicace Isis Scott Librairie de l’Avenir Eygalières

Informations pratiques

Eygalières

Rencontre dédicace Isis Scott

Samedi 11 juillet 2026 de 10h30 à 12h. Librairie de l’Avenir 159 rue de la République Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:30:00

fin : 2026-07-11 12:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Venez rencontrer l’auteure Isis Scott à la Librairie de l’Avenir à Eygalières !Amoureux

Rencontrez Isis Scott à l’occasion d’une séance de dédicaces autour de son roman Les Révélations de Sar’.



À travers une intrigue captivante mêlant mystère, secrets et quête de vérité, l’autrice entraîne ses lecteurs dans un univers riche en émotions et en rebondissements. Un moment privilégié pour échanger avec elle et faire dédicacer votre exemplaire.



Entrée libre dans la limite des places disponibles. .

Librairie de l’Avenir 159 rue de la République Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 98 91 maisonternier@gmail.com

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English :

Come and meet the author Isis Scott at the Librairie de l’Avenir bookshop in Eygalières!

L’événement Rencontre dédicace Isis Scott Eygalières a été mis à jour le 2026-07-02 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles