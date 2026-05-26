Limoges

Rencontre & dédicace Joël Parnotte

4 Place de la Motte Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

La librairie Page et Plumes accueille Joël Parnotte, dessinateur de la BD Cauchon… ou l’homme qui tua Jeanne d’Arc (scenario de Xavier Dorison & Louis-David Delahaye, publiée chez Dargaud) pour une rencontre et une dédicace en présence de David Glomot, agrégé, docteur en histoire médiévale qui a participé à la vérification des faits historiques et auteur d’un dossier pour cette BD.

Rencontre 14h 15h et Dédicace 15h -18h. Sur inscription.

Plus d’informations en lien. .

4 Place de la Motte Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 45 54 bd@pageetplume.fr

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English : Rencontre & dédicace Joël Parnotte

L’événement Rencontre & dédicace Joël Parnotte Limoges a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Limoges Métropole