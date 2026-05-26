Rencontre & dédicace Joël Parnotte Limoges
Rencontre & dédicace Joël Parnotte Limoges samedi 20 juin 2026.
Limoges
Rencontre & dédicace Joël Parnotte
4 Place de la Motte Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
La librairie Page et Plumes accueille Joël Parnotte, dessinateur de la BD Cauchon… ou l’homme qui tua Jeanne d’Arc (scenario de Xavier Dorison & Louis-David Delahaye, publiée chez Dargaud) pour une rencontre et une dédicace en présence de David Glomot, agrégé, docteur en histoire médiévale qui a participé à la vérification des faits historiques et auteur d’un dossier pour cette BD.
Rencontre 14h 15h et Dédicace 15h -18h. Sur inscription.
Plus d’informations en lien. .
4 Place de la Motte Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 45 54 bd@pageetplume.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rencontre & dédicace Joël Parnotte
L’événement Rencontre & dédicace Joël Parnotte Limoges a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Spectacle de hip-hop Maison des Arts et de la Danse (JMoulin) Limoges 26 mai 2026
- Conférence LA NATURE À HAUTEUR D’ENFANTS BFM Centre-ville (auditorium Clancier) Limoges 26 mai 2026
- Récital de Mélanie Cazcarra Église Réformée Limoges 26 mai 2026
- Projection CONVERSATION SECRÈTE Cinéma Le Lido Limoges 26 mai 2026
- Des valises sous les yeux Théâtre du Printemps Espace Noriac Limoges 27 mai 2026