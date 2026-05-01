Penne-d’Agenais

Rencontre départementale de théâtre amateur

Bourg Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Dans plusieurs lieux extérieurs de la ville de Penne d’Agenais, 17 troupes de théâtre amateurs du Lot et Garonne présenteront entre 10 et 15 mn d’une pièce de théâtre, d’une lecture, d’une intervention d’improvisation en cours de préparation dans leur collectif. .

Bourg Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 91 38 64

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English : Rencontre départementale de théâtre amateur

L’événement Rencontre départementale de théâtre amateur Penne-d’Agenais a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Vallée du Lot et Garonne