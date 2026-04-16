Givet

Rencontre des fleurs et des saveurs

Place Carnot Givet Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Sous le signe du terroir et de la convivialité, cet événement mettra à l’honneur une large sélection de produits issus de la terre. Les visiteurs auront ainsi l’occasion de découvrir des fleurs, des plantes et des spécialités locales proposées par des producteurs passionnés. Plus de 30 exposants seront présents. Pensé pour toute la famille, le marché proposera également des animations dédiées aux plus jeunes, ainsi qu’un atelier maquillage. Nous vous attendons nombreux !

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Place Carnot Givet 08600 Ardennes Grand Est +33 3 24 42 98 42 fete2@givet.fr

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English :

With a focus on local produce and conviviality, this event will feature a wide selection of products from the land. Visitors will have the opportunity to discover flowers, plants and local specialties offered by passionate producers. Over 30 exhibitors will be present. Designed with the whole family in mind, the market will also feature special activities for younger visitors, including a face-painting workshop. We look forward to seeing you there!

L’événement Rencontre des fleurs et des saveurs Givet a été mis à jour le 2026-04-14 par Ardennes Tourisme