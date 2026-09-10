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Rencontre : des nouvelles de l’Oppidum, église Saint-Martin, 02200 Pommiers, Pommiers

samedi 19 septembre 2026 · église Saint-Martin, 02200 Pommiers · Pommiers

Rencontre : des nouvelles de l’Oppidum, église Saint-Martin, 02200 Pommiers, Pommiers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
église Saint-Martin, 02200 Pommiers
Adresse
église Saint-Martin, 02200 Pommiers
Ville
02200 Pommiers
Département
Aisne

Rencontre : des nouvelles de l’Oppidum 19 et 20 septembre église Saint-Martin, 02200 Pommiers Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

L’association de sauvegarde du patrimoine de Pommiers et alentours (AS2PA) vous accueille tout au long du week-end à l’église Saint-Martin. L’association lance un grand projet de valorisation de l’Oppidum pour 2027… en attendant, venez rencontrer les membres pour la présentation du projet.
RV à l’église Saint-Martin

église Saint-Martin, 02200 Pommiers église Saint-Martin, 02200 Pommiers Pommiers 02200 Aisne Hauts-de-France
L’association de sauvegarde du patrimoine de Pommiers et alentours (AS2PA) vous accueille tout au long du week-end à l’église Saint-Martin.

©AS2PA

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