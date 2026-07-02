Rencontre – « Du verre et des vases », Musée des Arts décoratifs et du Design, Bordeaux

Informations pratiques

Rencontre – « Du verre et des vases » Jeudi 19 novembre, 19h00 Musée des Arts décoratifs et du Design Gironde

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-19T19:00:00+01:00 – 2026-11-19T20:00:00+01:00

Fin : 2026-11-19T19:00:00+01:00 – 2026-11-19T20:00:00+01:00

Le mur de vases qui accueille les visiteurs du MADD depuis sa réouverture compte plus de 60 vases dont une partie en provenance du Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques (Cirva). Quelles sont les particularités de cette sélection ? La typologie du vase est-elle omniprésente dans les projets de création du centre d’art ? Comment ses équipes dialoguent-elles avec les artistes et designers ? Stanilas Colodiet, conservateur du patrimoine et directeur du Cirva, lève le voile pour vous sur les coulisses d’un lieu singulier au service d’une matière réputée complexe et imprévisible : le verre.

Musée des Arts décoratifs et du Design 39 rue Bouffard, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://madd-bordeaux.fr/agenda/rencontre-du-verre-et-des-vases »}] [{« link »: « https://www.cirva.fr/fr »}]

Le MADD et ses collections Rencontres avec des invités experts pour prolonger la découverte des collections permanentes du musée.

David Giancatarina