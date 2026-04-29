Rencontre en surréalisme : Éditer le surréalisme aujourd’hui. Halle Saint-Pierre Paris

Au programme

Éditer le surréalisme aujourd’hui.

L’éditeur Jean-Michel Place a réédité les principales revues surréalistes, devenues

introuvables, et a créé différentes collections consacrées au surréalisme. Il relatera cette

aventure en dialogue avec certains auteurs ou directeurs de collections de sa maison d’édition.

Charles Gonzales, comédien, lira un choix de textes qui illustrent la Révolution surréaliste.

Avec la participation de Monique Sebbag et de Georges Sebbag

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Jean-Michel Place : « Aujourd’hui, après plus de cinquante années d’édition je constate que, à travers tous les sujets que j’ai pu aborder, j’ai toujours tenté de rendre utilisables et vivants des sujets complexes sans pour autant les simplifier. J’ai toujours voulu concevoir des livres ou des revues dont l’esprit et la forme ne ressemblaient à aucun objet déjà identifié, dans des domaines aussi divers et complémentaires que la poésie, l’histoire et la recherche littéraires, les beaux-arts, le cinéma, l’ethnologie, l’esthétique, le surréalisme, l’architecture, avec des compagnons de route complices, toujours passionnés, souvent fidèles, parfois laissés au bord du chemin. L’édition est une passion simple, même si c’est un processus compliqué. Je ne puis y échapper. Elle s’élabore en toute liberté avec ceux qui en comprennent l’enjeu et en expriment l’envie et la confiance. Enjeu, envie et confiance impliquent gourmandise et générosité. »

Extrait du site jeanmichelplace.fr

Charles Gonzales est comédien, metteur en scène, dramaturge et essayiste. Il a été formé au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique à Paris, dans les classes de Pierre Debauche et d’Antoine Vitez. Il a joué notamment sous la direction de Jean-Louis Barrault, Roger Planchon, Jorge Lavelli, Gérard Gélas, Lannis Lordanidis, Hans Peter Cloos, Jacques Kraemer, Michel Fagadau, Jean-Louis Martinelli… Il a écrit, réalisé et joué une trilogie : Camille Claudel, Thérèse d’Avila et Sarah Kane.

Georges Sebbag est un écrivain, docteur en philosophie. En 1964, il fait la connaissance d’André Breton et participe jusqu’en 1969 aux activités du groupe surréaliste. Après avoir enseigné la philosophie, il collabore à diverses revues comme Critique, Le Débat, L’Architecture d’aujourd’hui ou Conférence. Il contribue à de nombreux catalogues d’expositions et écrit des essais liant philosophie et surréalisme.

Monique Sebbag est une auteure et chercheuse spécialisée dans le surréalisme et la philosophie, ayant publié des ouvrages comme Procès surréalistes et Philosophie et surréalisme. Elle a également contribué à des revues comme Mélusine et participé à des expositions d’art.

Organisation

Françoise Py est présidente de l’association l’APRES. Poète et écrivaine, elle a été maître de conférence en Histoire et théories de l’art à l’Université de Paris 8, département d’arts plastiques. Elle a écrit de nombreux articles sur les artistes peintres, sculpteurs et écrivains surréalistes notamment dans la revue numérique Mélusine. Elle organise les rencontres en surréalisme, à la Halle Saint Pierre, dans le cadre de l’APRES .

https://www.melusine-surrealisme.fr/wp/melusine-numerique

https://www.hallesaintpierre.org/rencontres-en-surrealisme/

L’APRES (Association pour la Recherche et l’Étude du Surréalisme) propose une rencontre autour de l’édition du surréalisme avec l’éditeur Jean-Michel Place et le comédien Charles Gonzales.

Le samedi 09 mai 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-09T18:00:00+02:00

fin : 2026-05-09T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-09T15:00:00+02:00_2026-05-09T17:00:00+02:00

Halle Saint-Pierre 2, rue Ronsard 75018 Paris

https://www.hallesaintpierre.org/rencontres-en-surrealisme/ +33699080263 francoise.py@univ-paris8.fr



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