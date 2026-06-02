Rencontre en surréalisme : « Histoire vécue d’Artaud-Mômo », lecture-spectacle de Charles Gonzales Halle Saint Pierre Paris

Au programme

– Histoire vécue d’Artaud-Mômo, lecture-spectacle de Charles Gonzales, comédien, metteur en scène et dramaturge : conférence d’Artaud au théâtre du Vieux Colombier du 13 janvier 1947.

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Conférence par Laurence Meiffret, auteure de la biographie éponyme (Non Lieu, 2025) : évocation de la vie de Génica Athanasiou, jeune actrice roumaine, compagne d’Artaud, au théâtre et dans la vie, pendant quelques années. C’est tout un parcours passionnant qui est retracé en même temps que sont évoquées les expériences théâtrales les plus novatrices du début du XXe siècle.

Introduction par Michel Carassou.

– Lectures de textes d’Antonin Artaud par Charles Gonzales.

En savoir plus

Michel Carassou est un éditeur et écrivain français, spécialiste des avant-gardes littéraires des années 1920 et 1930, notamment Dada et le Surréalisme.

Charles Gonzales est comédien, metteur en scène, dramaturge et essayiste. Il a été formé au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique à Paris, dans les classes de Pierre Debauche et d’Antoine Vitez. Il a joué notamment sous la direction de Jean-Louis Barrault, Roger Planchon, Jorge Lavelli, Gérard Gélas, Lannis Lordanidis, Hans Peter Cloos, Jacques Kraemer, Michel Fagadau, Jean-Louis Martinelli… Il a écrit, réalisé et joué une trilogie : Camille Claudel, Thérèse d’Avila et Sarah Kane.

Laurence Meiffret est une docteure en histoire de l’art, médiéviste et commissaire d’exposition, connue pour ses recherches approfondies et ses publications, notamment sur Génica Athanasiou, l’anti-muse d’Antonin Artaud.

Organisation

Françoise Py est présidente de l’association l’APRES. Poète et écrivaine, elle a été maître de conférence en Histoire et théories de l’art à l’Université de Paris 8, département d’Arts plastiques. Elle a écrit de nombreux articles sur les artistes peintres, sculpteurs et écrivains surréalistes, notamment dans la revue numérique Mélusine. Elle organise les rencontres en surréalisme, à la Halle Saint Pierre, dans le cadre de l’APRES .

https://www.melusine-surrealisme.fr/wp/melusine-numerique

https://www.hallesaintpierre.org/rencontres-en-surrealisme/

L’APRES (Association pour la Recherche et l’Étude du Surréalisme) propose une lecture-spectacle de Charles Gonzales, « Histoire vécue d’Artaud-Mômo », conférence d’Artaud au théâtre du Vieux Colombier du 13 janvier 1947, suivie d’une conférence « Génica Athanasiou : l’anti-muse d’Antonin Artaud », par Laurence Meiffret. Introduction par Michel Carassou.

Le samedi 13 juin 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T15:00:00+02:00_2026-06-13T17:00:00+02:00

Halle Saint Pierre 2, rue Ronsard 75018 Paris

https://www.hallesaintpierre.org/rencontres-en-surrealisme/ +33699080263 francoise.py@univ-paris8.fr



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