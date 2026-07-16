Rencontre entre Armance Léger et Camille Paulhan, MAC VAL, Vitry-sur-Seine
dimanche 20 septembre 2026 · MAC VAL · Vitry-sur-Seine
Informations pratiques
Rencontre entre Armance Léger et Camille Paulhan Dimanche 20 septembre, 14h00 MAC VAL Val-de-Marne
Accès libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Rencontre entre Armance Léger et Camille Paulhan autour de l’œuvre de la collection Messe pour un corps de Michel Journiac et de l’ouvrage collectif Le corps transfiguré.
MAC VAL Place de la Libération, 94400 Vitry-sur-Seine, France Vitry-sur-Seine 94400 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France 0143916420 https://www.macval.fr/ Le seul musée à être exclusivement consacré à la scène artistique en France depuis les années 1950.
Rencontre entre Armance Léger et Camille Paulhan
© Aurélien Mole
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