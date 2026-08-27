Rencontre entre deux autrices : You Young-kwang et Audrey Pleynet Université Ouverte – Université Paris Cité Paris

Informations pratiques

L’Université Ouverte accueille une rencontre littéraire

exceptionnelle entre deux voix contemporaines de l’imaginaire : Audrey

Pleynet, autrice française de science-fiction, et You Yeong-Gwang,

auteutrice sud-coréenné traduite et publiée en France. Deux univers et

deux cultures littéraires se rencontrent à l’occasion d’un échange

autour de l’écriture, de l’imaginaire et de la manière dont la fiction

permet d’interroger notre rapport au monde, aux autres et à nous-mêmes.

Récompensée notamment par le Prix Utopiales 2023 pour Rossignol,

Audrey Pleynet développe une science-fiction humaniste qui explore des

thèmes comme l’identité, la transmission et les transformations de nos

sociétés. You Yeong-Gwang s’est fait connaître internationalement avec

Le Magasin qui n’ouvre que les jours de pluie, roman fantastique publié

en France en 2025, dans lequel un mystérieux magasin propose à ses

visiteurs d’échanger leurs malheurs contre la promesse d’un autre

destin. Cette rencontre sera l’occasion de croiser leurs regards sur la

création littéraire en France et en Corée du Sud, mais aussi sur la

place de l’imaginaire pour raconter nos aspirations, nos inquiétudes et

notre quête du bonheur.

A cette occasion, nous organisons également un concours pour remporter l’un des ouvrages des autrices que nous recevons ! N’hésitez pas à participer et tenter de remporter Rossignol d’Audrey Pleynet ou Le magasin qui n’ouvre que les jours de pluie de You Young-Kwang.

Le mardi 15 septembre, de 15h à 16h, assistez à une rencontre littéraire exceptionnelle entre Audrey Pleynet, autrice française de science-fiction, et You Yeong-Gwang, autrice sud-coréenne, autour de l’écriture et des littératures de l’imaginaire. Entre France et Corée du Sud, les deux autrices croiseront leurs regards sur la création littéraire, la fiction et la manière dont celle-ci interroge notre rapport au monde, aux autres et à nous-mêmes. Un événement gratuit, sur inscription.

Le mardi 15 septembre 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-15T18:00:00+02:00

fin : 2026-09-15T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-15T15:00:00+02:00_2026-09-15T16:30:00+02:00

Université Ouverte – Université Paris Cité Halles aux Farines – Esplanade Vidal-Naquet 75013 Paris

https://u-paris.fr/universite-ouverte/rencontre-autrices-you-young-kwang-x-audrey-pleynet/ universite-ouverte@u-paris.fr



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