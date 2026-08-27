Rencontre entre deux autrices : You Young-kwang et Audrey Pleynet Université Ouverte – Université Paris Cité Paris
mardi 15 septembre 2026 · Université Ouverte - Université Paris Cité · Paris
Informations pratiques
L’Université Ouverte accueille une rencontre littéraire
exceptionnelle entre deux voix contemporaines de l’imaginaire : Audrey
Pleynet, autrice française de science-fiction, et You Yeong-Gwang,
auteutrice sud-coréenné traduite et publiée en France. Deux univers et
deux cultures littéraires se rencontrent à l’occasion d’un échange
autour de l’écriture, de l’imaginaire et de la manière dont la fiction
permet d’interroger notre rapport au monde, aux autres et à nous-mêmes.
Récompensée notamment par le Prix Utopiales 2023 pour Rossignol,
Audrey Pleynet développe une science-fiction humaniste qui explore des
thèmes comme l’identité, la transmission et les transformations de nos
sociétés. You Yeong-Gwang s’est fait connaître internationalement avec
Le Magasin qui n’ouvre que les jours de pluie, roman fantastique publié
en France en 2025, dans lequel un mystérieux magasin propose à ses
visiteurs d’échanger leurs malheurs contre la promesse d’un autre
destin. Cette rencontre sera l’occasion de croiser leurs regards sur la
création littéraire en France et en Corée du Sud, mais aussi sur la
place de l’imaginaire pour raconter nos aspirations, nos inquiétudes et
notre quête du bonheur.
A cette occasion, nous organisons également un concours pour remporter l’un des ouvrages des autrices que nous recevons ! N’hésitez pas à participer et tenter de remporter Rossignol d’Audrey Pleynet ou Le magasin qui n’ouvre que les jours de pluie de You Young-Kwang.
Le mardi 15 septembre, de 15h à 16h, assistez à une rencontre littéraire exceptionnelle entre Audrey Pleynet, autrice française de science-fiction, et You Yeong-Gwang, autrice sud-coréenne, autour de l’écriture et des littératures de l’imaginaire. Entre France et Corée du Sud, les deux autrices croiseront leurs regards sur la création littéraire, la fiction et la manière dont celle-ci interroge notre rapport au monde, aux autres et à nous-mêmes. Un événement gratuit, sur inscription.
Le mardi 15 septembre 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-15T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-15T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-15T15:00:00+02:00_2026-09-15T16:30:00+02:00
Université Ouverte – Université Paris Cité Halles aux Farines – Esplanade Vidal-Naquet 75013 Paris
https://u-paris.fr/universite-ouverte/rencontre-autrices-you-young-kwang-x-audrey-pleynet/ universite-ouverte@u-paris.fr
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