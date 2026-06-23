UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rencontre es clubs et apéro dînatoire Lapalisse

Rencontre es clubs et apéro dînatoire Lapalisse vendredi 9 octobre 2026.

Adresse
avenue du 8 Mai 1945
Ville
03120 Lapalisse
Département
Allier
Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Lapalisse

Rencontre es clubs et apéro dînatoire

avenue du 8 Mai 1945 Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 18:00:00
fin : 2026-10-09

Date(s) :
2026-10-09

  .

avenue du 8 Mai 1945 Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 97 50 56 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rencontre es clubs et apéro dînatoire Lapalisse a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

À voir aussi à Lapalisse (Allier)