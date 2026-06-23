Lapalisse

Rencontre es clubs et apéro dînatoire

avenue du 8 Mai 1945 Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 18:00:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

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avenue du 8 Mai 1945 Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 97 50 56

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English :

L’événement Rencontre es clubs et apéro dînatoire Lapalisse a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme du pays de Lapalisse