Rencontre et dédicace avec Juan Echeverria Rerenga Wines Paris

Plongez dans quinze histoires où les voix se croisent pour nous entraîner dans un Paris dissimulé, un Paris enflammé et sans fin : le Paris des loufiats. Mais sous les sourires étincelants, se cachent souvent regrets, vices et douleurs, bien enfouis, que Juan Echeverria fait remonter à la surface.

Alors, tentez ? L’événement se déroulera en plusieurs étapes : accueil du public dès 14 h 30, lecture et discussion avec l’auteur à partir de 15 h puis apéro et dédicace jusqu’en début de soirée.

Venez à la rencontre de Juan Echeverria à l’occasion de la sortie de son dernier recueil de nouvelles noires : Loufiat !

Le samedi 20 juin 2026

de 14h30 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T17:30:00+02:00

fin : 2026-06-21T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T14:30:00+02:00_2026-06-20T21:00:00+02:00

Rerenga Wines 3 rue de la Fidélité 75010 Paris

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