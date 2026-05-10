Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rencontre et dédicace avec Juan Echeverria Rerenga Wines Paris

Rencontre et dédicace avec Juan Echeverria Rerenga Wines Paris

Rencontre et dédicace avec Juan Echeverria Rerenga Wines Paris samedi 20 juin 2026.

Lieu : Rerenga Wines

Adresse : 3 rue de la Fidélité

Ville : 75010 Paris

Département : Paris

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Plongez dans quinze histoires où les voix se croisent pour nous entraîner dans un Paris dissimulé, un Paris enflammé et sans fin : le Paris des loufiats. Mais sous les sourires étincelants, se cachent souvent regrets, vices et douleurs, bien enfouis, que Juan Echeverria fait remonter à la surface.

Alors, tentez ? L’événement se déroulera en plusieurs étapes : accueil du public dès 14 h 30, lecture et discussion avec l’auteur à partir de 15 h puis apéro et dédicace jusqu’en début de soirée.

Venez à la rencontre de Juan Echeverria à l’occasion de la sortie de son dernier recueil de nouvelles noires : Loufiat !
Le samedi 20 juin 2026
de 14h30 à 21h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T17:30:00+02:00
fin : 2026-06-21T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T14:30:00+02:00_2026-06-20T21:00:00+02:00

Rerenga Wines 3 rue de la Fidélité  75010 Paris
https://les-editions-black-out.com/ https://www.facebook.com/editionsblackout/ https://www.facebook.com/editionsblackout/


Afficher la carte du lieu Rerenga Wines et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)