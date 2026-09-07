AGENDA · Athis-Val-de-Rouvre
« RENCONTRE EXTRAORDINAIRE » de Carole Nativelle, Lire et Flaner, Athis-Val-de-Rouvre
samedi 19 septembre 2026 · Lire et Flaner · Athis-Val-de-Rouvre
Informations pratiques
« RENCONTRE EXTRAORDINAIRE » de Carole Nativelle Samedi 19 septembre, 18h30 Lire et Flaner Orne
libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Lire et Flaner 61100 Segrie-Fontaine Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « info@aucridelachouette.fr »}]
Danse, Échange, Dedicace avec CAROLE NATIVELLE autour de son livre « RENCONTRE EXTRAORDINAIRE »
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