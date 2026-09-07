« RENCONTRE EXTRAORDINAIRE » de Carole Nativelle, Lire et Flaner, Athis-Val-de-Rouvre

Informations pratiques

« RENCONTRE EXTRAORDINAIRE » de Carole Nativelle Samedi 19 septembre, 18h30 Lire et Flaner Orne

libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Lire et Flaner 61100 Segrie-Fontaine Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « info@aucridelachouette.fr »}]

Danse, Échange, Dedicace avec CAROLE NATIVELLE autour de son livre « RENCONTRE EXTRAORDINAIRE »