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AGENDA · Athis-Val-de-Rouvre

« RENCONTRE EXTRAORDINAIRE » de Carole Nativelle, Lire et Flaner, Athis-Val-de-Rouvre

samedi 19 septembre 2026 · Lire et Flaner · Athis-Val-de-Rouvre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Lire et Flaner
Adresse
61100 Segrie-Fontaine
Ville
61100 Athis-Val-de-Rouvre
Département
Orne
Tarif
libre

« RENCONTRE EXTRAORDINAIRE » de Carole Nativelle Samedi 19 septembre, 18h30 Lire et Flaner Orne

libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Lire et Flaner 61100 Segrie-Fontaine Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « info@aucridelachouette.fr »}]
Danse, Échange, Dedicace avec CAROLE NATIVELLE autour de son livre « RENCONTRE EXTRAORDINAIRE »

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