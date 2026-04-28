Rencontre Familles d’ailleurs et parentalité ODDAS Fontenay-le-Comte
Rencontre Familles d’ailleurs et parentalité ODDAS Fontenay-le-Comte mardi 28 avril 2026.
Fontenay-le-Comte
Rencontre Familles d’ailleurs et parentalité
ODDAS 25 rue des Cordiers Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 10:30:00
fin : 2026-04-28 12:30:00
Date(s) :
2026-04-28 2026-05-05
Rencontres organisées par l’ODDAS
Un temps de rencontre pour les familles allophones pour échanger, bricoler, cuisiner, faire des connaissances dans la convivialité et la détente. .
ODDAS 25 rue des Cordiers Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 26 53
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English :
Meetings organized by ODDAS
L’événement Rencontre Familles d’ailleurs et parentalité Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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