Rencontre Familles d’ailleurs et parentalité ODDAS Fontenay-le-Comte

Fontenay-le-Comte

Rencontre Familles d’ailleurs et parentalité

ODDAS 25 rue des Cordiers Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 10:30:00

fin : 2026-04-28 12:30:00

Date(s) :

2026-04-28 2026-05-05

Rencontres organisées par l’ODDAS

Un temps de rencontre pour les familles allophones pour échanger, bricoler, cuisiner, faire des connaissances dans la convivialité et la détente. .

ODDAS 25 rue des Cordiers Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 26 53

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English :

Meetings organized by ODDAS

L’événement Rencontre Familles d’ailleurs et parentalité Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin