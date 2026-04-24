Rencontre finale du projet My Peace, Le LABA, Bordeaux

Rencontre finale du projet My Peace Lundi 18 mai, 18h00 Le LABA Gironde

Event non public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-18T18:00:00+02:00 – 2026-05-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-18T18:00:00+02:00 – 2026-05-18T20:00:00+02:00

Le projet MUSIC FOR YOUTH (MyPEACE) permet une approche de consolidation de la paix en donnant aux jeunes les moyens de s’engager dans le processus de consolidation de la paix d’une manière attrayante et proche de la jeunesse, grâce au vecteur de la musique.

MyPEACE contribuera au processus de consolidation de la paix, si nécessaire, en Europe, en proposant aux éducateurs de la jeunesse une approche pédagogique innovante et tournée vers l’avenir, leur permettant ainsi de devenir les vecteurs d’une éducation à la consolidation de la paix, y compris auprès des jeunes.

Le LABA 5 rue Planterose, 33 800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine

Temps d’échange final proposé par les partenaires du projet européen My Peace aux jeunes et bénéficiaires du projet Jeunesse Musique