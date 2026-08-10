RENCONTRE GÉNÉALOGIE À SAINT-GERMAIN-DE-CALBERTE Saint-Germain-de-Calberte

Informations pratiques

Saint-Germain-de-Calberte

RENCONTRE GÉNÉALOGIE À SAINT-GERMAIN-DE-CALBERTE

Salle Polyvalente Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 09:00:00

fin : 2026-08-22 17:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Rencontre, conférence sur La révocation de l’édit de Nantes, visite guidée, et apéritif autour de la généalogie à Saint-Germain-de-Calberte. Avec la présence de Simone MEISSONNIER, David RAYDON, Patrick CABANEL et Robert BENOIT.

Journée trimestrielle Rencontre de généalogie Saint-Germain-de-Calberte (48370)

Samedi 22 Août 2026 Salle Polyvalente

9h Accueil des participants, avec café et viennoiseries offerts par l’ACGC (Association des Chercheurs et Genealogistes des Cévennes).

9h30 Ouverture de la rencontre trimestrielle par Simone MEISSONNIER, présidente de I’ACGC. Présentation de la commune par M. David RAYDON, Maire de Saint- Germain-de-Calberte

10h00 Point de situation et actualités de l’association par Simone MEISSONNIER, tour de salle sur les travaux de recherches généalogiques des participants

11h00 Conférence sur La révocation de l’édit de Nantes à Saint-Germain-de-Calberte par M. Patrick CABANEL (Historien du protestantisme français, directeur d’études à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes)

12h30 Apéritif offert par la commune de Saint-Germain-de-Calberte

15h00 Visite guidée du centre historique et remarquable du village par M. Robert BENOIT

17h00 Fin de la rencontre

Plus d’informations

Site internet: www.acgc.eu Email: contact@acgc.eu

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Association des Chercheurs et Genealogistes des Cévennes .

Salle Polyvalente Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie contact@acgc.eu

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English :

Meeting, lecture on the Revocation of the Edict of Nantes, guided tour, and an aperitif focusing on local history in Saint-Germain-de-Calberte. Featuring Simone MEISSONNIER, David RAYDON, Patrick CABANEL, and Robert BENOIT.

L’événement RENCONTRE GÉNÉALOGIE À SAINT-GERMAIN-DE-CALBERTE Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2026-08-06 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère