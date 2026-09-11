Rencontre – Gravure vs. Photo : une rivalité du XIXe siècle, Musée des arts précieux Paul-Dupuy, Toulouse

Informations pratiques

Rencontre – Gravure vs. Photo : une rivalité du XIXe siècle Samedi 19 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Musée des arts précieux Paul-Dupuy Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Par Anne Nadeau, responsable des expositions et spécialiste de la gravure des XVIIe et XVIIIe siècles.

Dans l’exposition « Ivresse », plusieurs gravures témoignent de l’utilisation de cet art pour reproduire, ou plutôt interpréter, des peintures, des dessins et même des sculptures. La gravure d’interprétation a connu un grand succès aux XVIIe et XVIIIe siècles, avant d’être progressivement supplantée au XIXe siècle par la photographie, sa meilleure ennemie !

Gratuit. Durée : 30 min. Public adulte. Dans l’exposition et l’auditorium du musée. Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Musée des arts précieux Paul-Dupuy 13 Rue de la Pleau, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie +33531229540 https://metropole.toulouse.fr/annuaire/musee-des-arts-precieux-paul-dupuy Le musée actuel réunit un très important ensemble d’œuvres couvrant une période allant du Moyen Age à 1939. La collection d’arts graphiques (dessins, estampes…) est particulièrement riche en œuvres d’artistes toulousains et languedociens. L’ensemble exceptionnel de l’horlogerie, les trésors religieux médiévaux, les ivoires, faïences toulousaines et régionales, mais aussi verreries, le parement d’autel des Cordeliers, meubles, armes, monnaies et médailles composent la collection d’arts décoratifs du Moyen Age à nos jours. De nombreuses surprises aussi différentes que merveilleuses témoignent de la vie quotidienne et artistique du Languedoc. métro A station esquirol métro B station carmes Bus ligne 12 : arrêt Carmes Station VélÔ Toulouse : station 45 (Carmes) et station 46 (rue Ozenne)

Par Anne Nadeau, responsable des expositions et spécialiste de la gravure des XVIIe et XVIIIe siècles.

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