Informations pratiques

Chartres

Rencontre Guillemette Faure

10 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Assistez à une rencontre avec Guillemette Faure pour son livre Aide tes parents à décrocher des écrans . Chroniqueuse à M, le magazine du Monde, Guillemette Faure présentera son nouveau livre sur un sujet qui nous concernent tous comment décrocher des écrans ?

Un guide du parentus addictus, pour faire réfléchir toute la famille, avec humour ! .

10 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 21 17 17

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English :

Join us for a discussion with Guillemette Faure about her book Help Your Parents Unplug from Screens. A columnist for *M*, the magazine of *Le Monde*, Guillemette Faure will present her new book on a topic that concerns us all: how to unplug from screens?

L’événement Rencontre Guillemette Faure Chartres a été mis à jour le 2026-07-31 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES