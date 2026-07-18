Rencontre Guillemette Faure Chartres
samedi 19 septembre 2026 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Rencontre Guillemette Faure
10 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Assistez à une rencontre avec Guillemette Faure pour son livre Aide tes parents à décrocher des écrans . Chroniqueuse à M, le magazine du Monde, Guillemette Faure présentera son nouveau livre sur un sujet qui nous concernent tous comment décrocher des écrans ?
Un guide du parentus addictus, pour faire réfléchir toute la famille, avec humour ! .
10 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 21 17 17
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English :
Join us for a discussion with Guillemette Faure about her book Help Your Parents Unplug from Screens. A columnist for *M*, the magazine of *Le Monde*, Guillemette Faure will present her new book on a topic that concerns us all: how to unplug from screens?
L’événement Rencontre Guillemette Faure Chartres a été mis à jour le 2026-07-31 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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