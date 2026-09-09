AGENDA · Caen
Rencontre hip-hop avec Dee Nasty, Bibliothèque Alexis De Tocqueville, Caen
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Alexis De Tocqueville · Caen
Informations pratiques
Rencontre hip-hop avec Dee Nasty Samedi 3 octobre, 16h30 Bibliothèque Alexis De Tocqueville Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T16:30:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T16:30:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Dans le cadre de l’exposition « Hip hop », venez écouter la figure du hip hop français Dee Nasty donner son regard sur la scène, avant un DJ set exceptionnel !
Bibliothèque Alexis De Tocqueville 15 quai François Mitterrand, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie 0231304700 https://bibliotheques.caenlamer.fr/
Biblis en folie 2026
©ministère de la Culture
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