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Rencontre hip-hop avec Dee Nasty, Bibliothèque Alexis De Tocqueville, Caen

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Alexis De Tocqueville · Caen

Rencontre hip-hop avec Dee Nasty, Bibliothèque Alexis De Tocqueville, Caen

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Alexis De Tocqueville
Adresse
15 quai François Mitterrand, 14000 Caen, France
Ville
14000 Caen
Département
Calvados

Rencontre hip-hop avec Dee Nasty Samedi 3 octobre, 16h30 Bibliothèque Alexis De Tocqueville Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T16:30:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T16:30:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Dans le cadre de l’exposition « Hip hop », venez écouter la figure du hip hop français Dee Nasty donner son regard sur la scène, avant un DJ set exceptionnel !

Bibliothèque Alexis De Tocqueville 15 quai François Mitterrand, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie 0231304700 https://bibliotheques.caenlamer.fr/
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