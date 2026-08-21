Rencontre : Jean-Michel Corbet, un français en Roumanie, Médiathèque Intercommunale Jean De La Fontaine de Saint-Dié des Vosges, Saint-Dié-des-Vosges

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Intercommunale Jean De La Fontaine de Saint-Dié des Vosges · Saint-Dié-des-Vosges

Informations pratiques

Rencontre : Jean-Michel Corbet, un français en Roumanie Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque Intercommunale Jean De La Fontaine de Saint-Dié des Vosges Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Témoignage d’un français installé en Roumanie : Jean-Michel Corbet vous fera découvrir la Roumanie, son histoire, ses traditions et ses paysages en lien avec ses voyages, tout en vous partageant son quotidien et sa vision d’expatrié.

Médiathèque Intercommunale Jean De La Fontaine de Saint-Dié des Vosges 6 Rue René Fonck, 88100 Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est

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