Rencontre / Jeanne d’Arc, un cliché à affranchir, Maison de Jeanne d’Arc, Orléans

Informations pratiques

Rencontre / Jeanne d’Arc, un cliché à affranchir Samedi 19 septembre, 10h30, 14h30 Maison de Jeanne d’Arc Loiret

Jauge 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Au début du XXe siècle, la carte postale est le support parfait pour la diffusion en masse de la photographie qui s’empare de l’engouement pour Jeanne d’Arc en faisant poser des jeunes femmes en armure dans des décors dignes des films de Méliès. Le Centre Jeanne d’Arc vous ouvre ses portes pour découvrir sa collection ancienne de cartes fantaisies, parfois colorisées, souvent décalées.

Maison de Jeanne d’Arc 3 place du Général de Gaulle, 45000 Orléans, France Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 0238683263 http://www.jeannedarc.com.fr [{« type »: « email », « value »: « cja@ville-orleans.fr »}, {« owner »: {« uid »: 54621, « type »: « agenda »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: 60, « bookingContact »: « cja@ville-orleans.fr », « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « dates »: [{« quantity »: « 5 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789806600000, « id »: 1}], « bookingEmail »: « cja@ville-orleans.fr », « category »: « RENCONTRE », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}] Le pavillon a été construit vers 1552, en fond de parcelle de la maison achetée en 1546 par François Colas, seigneur des Francs, et composée de bâtiments organisés autour d’une cour et accolée à la porte Renard. Il était situé au bout d’une aile sur cour aujourd’hui détruite. Ce comptoir était vraisemblablement destiné à accueillir les archives et le trésor de Colas des Francs. C’est un des rares édifices du quartier qui a échappé au bombardement de 1940. Le pavillon comporte deux niveaux posés sur un soubassement à bossages et couronnés de combles en pavillon. Sa construction est traditionnellement attribuée à Jacques Androuet-Ducerceau, présent dans le Loiret à cette époque. Les trois façades principales sont ordonnancées en travées encadrées par des pilastres aux chapiteaux ioniques et corinthiens et percées de baies cintrées. Le rez-de-chaussée, lambrissé, est couvert d’une voûte en pierre ornée de panneaux sculptés. L’étage a été orné d’une voûte en plâtre reprenant le décor de la voûte du rez-de-chaussée. Le pavillon a été restauré en 1965, lors de la création de la place de Gaulle.

Jeanne d’Arc, un cliché à affranchir