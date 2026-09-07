Rencontre le CARL (Club Astronomique de la Région Lilloise) au pavillon de chasse, Pavillon de chasse, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Rencontre le CARL (Club Astronomique de la Région Lilloise) au pavillon de chasse Samedi 19 septembre, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30 Pavillon de chasse Nord

Gratuit – Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Samedi 19 septembre, venez rencontrer les astronomes passionnés du CARL au pavillon de chasse situé au bord du lac du Héron !

Ils vous feront découvrir les activités de leur association à l’intérieur du pavillon de chasse construit en 1685 et qui fait partie du patrimoine villeneuvois.

Vous pourrez aussi admirer les instruments d’observation astronomique et comprendre leur fonctionnement et même faire des observations du soleil (en fonction de la météo) !

Plus d’infos sur le pavillon de chasse : https://www.villeneuvedascq.fr/le-pavillon-de-chasse

Horaires

Samedi 19 septembre à 10h, 10h30, 11h et 11h30

Sur inscription

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026

Pavillon de chasse 9 chemin du grand marais, 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Cousinerie Nord Hauts-de-France https://www.villeneuvedascq.fr/le-pavillon-de-chasse [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}] [{« link »: « https://www.villeneuvedascq.fr/le-pavillon-de-chasse »}, {« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025 »}, {« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}] D’après une date relevée sur le bâtiment, ce pavillon de chasse est construit en 1685 dans ce qui est alors un marais. Zone de pacage et de chasse, il est traversé par un petit affluent de la Marque, le courant Maître-David. Le pavillon est successivement la propriété des familles de Brigode, puis Montalembert.

Le bâtiment est réalisé avec les matériaux locaux traditionnels : la brique et le calcaire de Lezennes, employé pour les encadrements des ouvertures, le chaînage des angles et les moulures. Une corniche, située en haut des murs extérieurs, supporte les rives d’une toiture à quatre pans.

Façades et toiture sont inscrites à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1951.

À partir du début des années 1970, la réalisation de la ville nouvelle se matérialise dans ce secteur par l’aménagement du parc et du lac du Héron. L’ancien rendez-vous de chasse est devenu une maison d’habitation divisée en deux logements en location. En 1973, l’Établissement public d’aménagement de la ville nouvelle de Lille-Est rachète le bâtiment. En décembre 1982, l’édifice qui a subi des dégradations depuis son expropriation est remis à la commune de Villeneuve-d’Ascq. Celle-ci décide, fin 1983, de le faire entièrement restaurer par Les Compagnons du Devoir, dans le cadre d’un chantier école.

Samedi 19 septembre, venez rencontrer les astronomes passionnés du CARL au Pavillon de Chasse situé au bord du lac du Héron et faire des observations astronomiques ! astronomie découverte

Ville de Villeneuve d’Ascq