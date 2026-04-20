Rencontre le réchauffement climatique quelle agriculture pour demain ? Saint-Chély-d’Aubrac

Saint-Chély-d’Aubrac

Rencontre le réchauffement climatique quelle agriculture pour demain ? , à Aubrac

village d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Quelle agriculture pour demain ?

Avec Christian Bonal Président de Tradition en Aubrac & Serge Niel Éleveur

Le plateau de l’Aubrac, terre de traditions et de résilience, fait face à un tournant historique. Pour échanger sur les réalités qui transforment notre paysage, la Maison de l’Aubrac vous invite à une rencontre dédiée aux défis de l’agriculture face à l’urgence climatique.

Le réchauffement n’est plus une prévision, mais un quotidien que les agriculteurs affrontent de front

La Sécheresse Des étés de plus en plus arides qui épuisent les sols et raréfient la ressource en eau.

La Perte d’Autonomie La difficulté croissante à produire suffisamment de fourrage, rendant les exploitations dépendantes des achats extérieurs.

La Déprise Agricole Le risque de voir des terres s’abandonner face à la dureté des conditions, menaçant l’équilibre social et écologique du plateau. .

village d’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 67 90 maisondelaubrac@orange.fr

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English :

What kind of agriculture for tomorrow?

With Christian Bonal President of Tradition en Aubrac & Serge Niel Breeder

L’événement Rencontre le réchauffement climatique quelle agriculture pour demain ? , à Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-04-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)