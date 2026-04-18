Rencontre lecture Sur les traces de Gabrielle Roy Place du Château Saint-Sauveur-en-Puisaye

Saint-Sauveur-en-Puisaye

Rencontre lecture Sur les traces de Gabrielle Roy

Place du Château Musée Colette Bibliothèque imaginaire Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Rencontre lecture Sur les traces de Gabrielle Roy

Hommage à Gabrielle Roy

Rencontre avec Danielle Dussault à l’occasion de la parution de son ouvrage Le Fleuve debout (éd. L’instant même, 2025), méditation poétique sur la solitude, l’écriture et la mémoire, née d’une résidence d’écriture au chalet Gabrielle Roy. Dans un monde qui ne connaît plus que le bruit et la fureur, l’écrivaine québécoise nous invite à nous retrouver, au rythme du fleuve et des mots de Gabrielle Roy, à rebours d’un monde où tout semble s’accélérer, au coeur de la poésie la plus intime et sensible.

Rencontre accompagnée de lectures de textes de Danielle Dussault et de Gabrielle Roy par Catherine Sauval. .

Place du Château Musée Colette Bibliothèque imaginaire Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 44 05 contact@maisondecolette.fr

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English : Rencontre lecture Sur les traces de Gabrielle Roy

L’événement Rencontre lecture Sur les traces de Gabrielle Roy Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-04-18 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)