Rencontre | Les métamorphoses du laboratoire – Rencontre avec Vincent Marcilhacy, La Chambre, Strasbourg

Informations pratiques

Rencontre | Les métamorphoses du laboratoire – Rencontre avec Vincent Marcilhacy Vendredi 12 mars 2027, 18h30 La Chambre Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-12T18:30:00+01:00 – 2027-03-12T20:00:00+01:00

Fin : 2027-03-12T18:30:00+01:00 – 2027-03-12T20:00:00+01:00

À l’occasion du Bicentenaire de la Photographie et des 75 ans des laboratoires PICTO, le label The Eyes dédié à l’image, imagine un programme visant à mettre en lumière et à partager un savoir-faire souvent méconnu mais essentiel à la photographie, celui du tirage argentique. Pensé comme un espace de dialogue entre passé et présent, Les métamorphoses du laboratoire célèbre la photographie non seulement comme art visuel et patrimoine historique, mais aussi comme culture du geste, de la lumière et du temps. L’ouvrage, réalisée par The Eyes Publishig, en collaboration avec Picto Foundation, sous la codirection de Luce Lebart et Vincent Marcilhacy, réunit entretiens avec des tireurs et tireuses, et portfolios d’artistes et photographes dont l’œuvre est influencée par l’expérimentation en laboratoire.

Lors de cette rencontre, Vincent Marcilhacy et le photographe Grégoire Eloy reviennent sur ces moments particuliers associés à l’apparition de l’image sur le papier.

En événement organisé en partenariat avec Eyes Wide Open et Picto Foundation, en présence du photographe Grégoire Eloy

La Chambre 4 Place d’Austerlitz, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Krutenau Bas-Rhin Grand Est 0388366538 http://www.la-chambre.org

Texte à venir

© Alex Flores Tel 0645412446 www.alex-flores.com