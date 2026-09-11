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Rencontre Litté’café à Pontmain Médiathèque de Pontmain Pontmain

vendredi 11 septembre 2026 · Médiathèque de Pontmain · Pontmain

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Médiathèque de Pontmain
Adresse
4 Rue Sainte-Anne
Ville
53220 Pontmain
Département
Mayenne
Tarif

Pontmain

Rencontre Litté’café à Pontmain

Médiathèque de Pontmain 4 Rue Sainte-Anne Pontmain Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 17:30:00
fin : 2026-11-06

Date(s) :
2026-09-11 2026-11-06 2027-01-29

Rencontre Litté’café
Passez un moment convivial, à la médiathèque, en échangeant autour de l’actualité littéraire, de vos coups de cœur ou encore de vos piles à lire !

Gratuit
à partir de 15 ans
1h
sans réservation   .

Médiathèque de Pontmain 4 Rue Sainte-Anne Pontmain 53220 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 00 31 76  mediatheque.pontmain@bocage-mayennais.fr

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English :

Meeting Litté’café

L’événement Rencontre Litté’café à Pontmain Pontmain a été mis à jour le 2026-08-13 par Bocage Mayennais Tourisme

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