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Visite guidée de l’église paroissiale et de la basilique Journées du patrimoine Pontmain Sanctuaire de Pontmain Pontmain

samedi 19 septembre 2026 · Sanctuaire de Pontmain · Pontmain

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Sanctuaire de Pontmain
Adresse
3 Rue Notre Dame
Ville
53220 Pontmain
Département
Mayenne
Tarif

Pontmain

Visite guidée de l’église paroissiale et de la basilique Journées du patrimoine Pontmain

Sanctuaire de Pontmain 3 Rue Notre Dame Pontmain Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 15:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Le sanctuaire de Pontmain vous propose une visite guidée de la basilique et de l’église paroissiale
À l’occasion des journées du patrimoine, le sanctuaire vous propose une visite guidée de la basilique ainsi que de l’église paroissiale.

Rendez-vous le 19 et 20 septembre à 14h au sanctuaire de Pontmain
Gratuit
Sans réservation   .

Sanctuaire de Pontmain 3 Rue Notre Dame Pontmain 53220 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 07 26  contact.pontmain@dioceselaval.fr

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English :

The Pontmain Shrine offers a guided tour of the basilica and the parish church

L’événement Visite guidée de l’église paroissiale et de la basilique Journées du patrimoine Pontmain Pontmain a été mis à jour le 2026-07-29 par Bocage Mayennais Tourisme

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