Visite guidée de l’église paroissiale et de la basilique Journées du patrimoine Pontmain Sanctuaire de Pontmain Pontmain

Informations pratiques

Pontmain

Visite guidée de l’église paroissiale et de la basilique Journées du patrimoine Pontmain

Sanctuaire de Pontmain 3 Rue Notre Dame Pontmain Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 15:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Le sanctuaire de Pontmain vous propose une visite guidée de la basilique et de l’église paroissiale

À l’occasion des journées du patrimoine, le sanctuaire vous propose une visite guidée de la basilique ainsi que de l’église paroissiale.

Rendez-vous le 19 et 20 septembre à 14h au sanctuaire de Pontmain

Gratuit

Sans réservation .

Sanctuaire de Pontmain 3 Rue Notre Dame Pontmain 53220 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 07 26 contact.pontmain@dioceselaval.fr

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English :

The Pontmain Shrine offers a guided tour of the basilica and the parish church

L’événement Visite guidée de l’église paroissiale et de la basilique Journées du patrimoine Pontmain Pontmain a été mis à jour le 2026-07-29 par Bocage Mayennais Tourisme