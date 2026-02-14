Visite guidée de la tribune et découverte du grand orgue Journées du patrimoine Pontmain Basilique Notre-Dame de Pontmain Pontmain

Informations pratiques

Pontmain

Visite guidée de la tribune et découverte du grand orgue Journées du patrimoine Pontmain

Basilique Notre-Dame de Pontmain 3 Rue Notre Dame Pontmain Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 13:30:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir la tribune et l’orgue de la Basilique Notre-Dame de Pontmain dans une visite guidée

Embarquez dans une visite guidée proposée par le sanctuaire, pour découvrir la tribune et l’orgue de la Basilique Notre-Dame de Pontmain.

Rendez-vous de 13h30 à 16h à la basilique

Visite guidée

Par groupe de 10 personnes

Gratuit

Sans réservation .

Basilique Notre-Dame de Pontmain 3 Rue Notre Dame Pontmain 53220 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 07 26 contact.pontmain@dioceselaval.fr

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English :

Come discover the gallery and the organ at the Basilica of Notre-Dame de Pontmain on a guided tour

L’événement Visite guidée de la tribune et découverte du grand orgue Journées du patrimoine Pontmain Pontmain a été mis à jour le 2026-07-29 par Bocage Mayennais Tourisme