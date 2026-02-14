Visite guidée de la tribune et découverte du grand orgue Journées du patrimoine Pontmain Basilique Notre-Dame de Pontmain Pontmain
samedi 19 septembre 2026 · Basilique Notre-Dame de Pontmain · Pontmain
Informations pratiques
Pontmain
Visite guidée de la tribune et découverte du grand orgue Journées du patrimoine Pontmain
Basilique Notre-Dame de Pontmain 3 Rue Notre Dame Pontmain Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:30:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez découvrir la tribune et l’orgue de la Basilique Notre-Dame de Pontmain dans une visite guidée
Embarquez dans une visite guidée proposée par le sanctuaire, pour découvrir la tribune et l’orgue de la Basilique Notre-Dame de Pontmain.
Rendez-vous de 13h30 à 16h à la basilique
Visite guidée
Par groupe de 10 personnes
Gratuit
Sans réservation .
Basilique Notre-Dame de Pontmain 3 Rue Notre Dame Pontmain 53220 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 07 26 contact.pontmain@dioceselaval.fr
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English :
Come discover the gallery and the organ at the Basilica of Notre-Dame de Pontmain on a guided tour
L’événement Visite guidée de la tribune et découverte du grand orgue Journées du patrimoine Pontmain Pontmain a été mis à jour le 2026-07-29 par Bocage Mayennais Tourisme
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