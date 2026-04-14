Rencontre littéraire avec Benjamin de Laforcade, Kléber Éphémère, Strasbourg

Rencontre littéraire avec Benjamin de Laforcade Samedi 25 avril, 17h00 Kléber Éphémère Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T17:00:00+02:00 – 2026-04-25T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T17:00:00+02:00 – 2026-04-25T19:00:00+02:00

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus

Après Rouge nu et Berlin pour elles, l’auteur originaire de Nancy, Benjamin de Laforcade, publie Woody, son nouveau roman.

Bien sûr, Woody ne s’appelle pas Woody. Woody ment comme il respire et Woody s’invente des maladies. Woody voudrait que vous sachiez qu’il croit très fort en Dieu, raconte à tout le monde qu’il a raté son bac alors même que c’est faux, 12,1, mention assez-bien. Surtout, Woody est amoureux de Valentin.

Woody est amoureux d’Abigaëlle. Alors qu’ils pourraient vivre ensemble une de ces histoires dont on dit qu’elle est belle, Woody s’en va poursuivre ses rêves imaginaires, ses mauvaises aventures.

Quand Woody reviendra, la vie se sera faite sans lui. Comment redevenir celui qu’on ne voulait plus être, et reprendre le rôle qu’on a abandonné ?

Roman de l’échec intime et de la tendresse empêchée, Woody explore le destin d’un homme sensible et excessif. Avec ce nouveau livre, Benjamin de Laforcade offre un texte tendre et ironique sur l’adolescence, l’invention de soi et la place que l’on occupe, ou non, dans la vie des autres.

Venez découvrir Woody de Benjamin de Laforcade publié aux éditions Gallimard

Photographie : ©Francesca Mantovani

Kléber Éphémère 30 rue du 22 Novembre,Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-rencontre-litteraire-avec-benjamin-de-laforcade-1986313147093 »}]

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