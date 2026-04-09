Rencontre Littéraire avec Frédéric Nau à la Maison de Balzac Maison de Balzac musée et bibliothèque Paris

Frédéric Nau, que nous avons reçu, récemment, pour « Le Médecin de campagne, » est à l’origine de cette nouvelle édition.

Il nous présentera sa vision et son interprétation de cette figure féminine balzacienne, haute en couleur, la coquette dans toute sa splendeur, en dialoguant avec Agathe Novak-Lechevalier

Avec la duchesse de Langeais, Balzac crée l’une de ses héroïnes les plus fascinantes. Reine de l’aristocratie parisienne, elle se retire dans un couvent de Carmélites après une déception sentimentale : ultime caprice d’une « étoile filante » ou affirmation suprême d’une mystique amoureuse ?

Antoinette de Langeais s’ingénie à attiser le désir du général de Montriveau. Mais jusqu’où? Roman de la passion destructrice, il a été inspiré à Balzac, par sa relation frustrante avec la marquise Henriette de Castries qui l’avait éconduit.

A l’issue de la rencontre, Frédéric Nau signera son ouvrage. Préparez vos stylos !

Ancien élève de l’École Normale Supérieure, Frédéric Nau enseigne la littérature française en Première Supérieure au lycée Louis Le Grand. Il a édité Le Médecin de campagne et prépare une nouvelle édition de La Rabouilleuse.

Agathe Novak-Lechevallier, ancienne élève également de l’École normale Supérieure est Maître de conférence en littérature à l’Université Paris Nanterre. Elle est spécialiste du roman et théâtre du XIXème siècle.

La Maison de Balzac reprend le fil de ses « Actualité littéraire », avec la parution toute fraiche (26 mars 2026), d’une nouvelle Duchesse de Langeais, aux éditions Honoré Champion, dans la collection Commentaires.

Le dimanche 12 avril 2026

de 15h30 à 17h00

gratuit

Événement gratuit.

Inscription recommandée à balzac.reservations@paris.fr

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-12T18:30:00+02:00

fin : 2026-04-12T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-12T15:30:00+02:00_2026-04-12T17:00:00+02:00

Maison de Balzac musée et bibliothèque 47, rue Raynouard 75016 Paris

https://www.maisondebalzac.paris.fr/agenda/actualite-litteraire-rencontre-avec-frederic-nau-la-duchesse-de-langeais-ou-lhistoire-dune-etoile-filante?datetime=1776000600 https://www.facebook.com/maisondebalzac https://www.facebook.com/maisondebalzac



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