Rencontre littéraire avec Pierre Petit autour de son livre « Molinier, une vie d’enfer »., Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Rencontre littéraire avec Pierre Petit autour de son livre « Molinier, une vie d’enfer ». Mardi 19 mai, 18h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T18:00:00+02:00 – 2026-05-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-19T18:00:00+02:00 – 2026-05-19T19:00:00+02:00

“Pierre Petit, qui a bien connu l’homme sur ces dernières années, revient dans cette biographie augmentée qu’ont enrichie les découvertes de nouveaux documents, sur cette vie qui aura été en cohérence parfaite avec sa création. “(Extrait de la 4ème de couverture)

La bibliothèque présentera à cette occasion une correspondance entre Pierre Molinier et André Breton, conservée dans les fonds patrimoniaux.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

L’auteur sera accompagné par les éditeurs de cette nouvelle biographie Pierre Coutelle, des éditions Mollat) et David Vincent, des éditions de l’Arbre vengeur) RENDEZ-VOUS DU PATRIMOINE Rencontre littéraire

Page de couverture du livre