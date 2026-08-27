Rencontre littéraire avec Sébastien Berlendis Place de Provence Montélimar
vendredi 9 octobre 2026 · Place de Provence · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Rencontre littéraire avec Sébastien Berlendis
Place de Provence Musée d’art contemporain Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 19:30:00
fin : 2026-10-09 20:30:00
Date(s) :
2026-10-09
A l’occasion des cafés littéraires et autour de la thématique du voyage, le MAC accueille Sébastien BERLENDIS pour une rencontre autour de son ouvrage 24 fois l’Amérique . Médiation Elsa Rimboux
.
Place de Provence Musée d’art contemporain Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 51 16 20 cafeslitteraires@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the literary coffee series and focusing on the theme of travel, the MAC welcomes Sébastien BERLENDIS for a discussion about his book 24 Times America. Moderator: Elsa Rimboux
L’événement Rencontre littéraire avec Sébastien Berlendis Montélimar a été mis à jour le 2026-08-27 par Montélimar Tourisme Agglomération
À voir aussi à Montelimar (Drôme)
- Lecture par Pierre BLUMBERG Du coin de l’œil, écrits sur la photographie de Nicolas Bouvier Librairie Chant Libre Montélimar 10 septembre 2026
- Cinéma Le Retour de Cannes du GNCR aux Templiers Place du Temple Montélimar 11 septembre 2026
- La grande braderie Montélimar 11 septembre 2026
- Jeux de société Les jeux du Vendredi Médiathèque Intercommunale Montélimar 11 septembre 2026
- Lecture Bébé bouquine Médiathèque Intercommunale Montélimar 12 septembre 2026