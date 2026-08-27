Rencontre littéraire avec Sébastien Berlendis Place de Provence Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Rencontre littéraire avec Sébastien Berlendis

Place de Provence Musée d’art contemporain Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 19:30:00

fin : 2026-10-09 20:30:00

Date(s) :

2026-10-09

A l’occasion des cafés littéraires et autour de la thématique du voyage, le MAC accueille Sébastien BERLENDIS pour une rencontre autour de son ouvrage 24 fois l’Amérique . Médiation Elsa Rimboux

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Place de Provence Musée d’art contemporain Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 51 16 20 cafeslitteraires@wanadoo.fr

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English :

As part of the literary coffee series and focusing on the theme of travel, the MAC welcomes Sébastien BERLENDIS for a discussion about his book 24 Times America. Moderator: Elsa Rimboux

L’événement Rencontre littéraire avec Sébastien Berlendis Montélimar a été mis à jour le 2026-08-27 par Montélimar Tourisme Agglomération