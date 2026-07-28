Rencontre littéraire Association Colophon Grignan
samedi 7 novembre 2026 · Association Colophon · Grignan
Informations pratiques
Grignan
Rencontre littéraire
Association Colophon 3 Place Saint Louis Grignan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 18:30:00
fin : 2026-11-07 20:00:00
Date(s) :
2026-11-07
Rencontre en présence de BRUNO MABILLE qui présentera son livre Chemin faisant
Suivie d’une discussion avec son éditrice CECILE OSSANT
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Association Colophon 3 Place Saint Louis Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 57 16 colophon2@orange.fr
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English :
Event featuring BRUNO MABILLE, who will present his book Chemin faisant
Followed by a discussion with his editor, CECILE OSSANT
L’événement Rencontre littéraire Grignan a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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