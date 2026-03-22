Rencontre littéraire Jean d’Ormesson Bibliothèque Jean d’Ormesson Paris

A l’occasion des 100 ans de la bibliothèque, nous sommes heureux de recevoir Héloïse d’Ormesson qui nous présentera un texte inédit de Jean d’Ormesson « Quand l’Enchanteur vint au monde », une biographie subjective de Chateaubriand.

Cette rencontre sera suivie d’un temps de lectures croisées de textes de Jean d’Ormesson et de Chateaubriand par les élèves du département théâtre du Conservatoire à Rayonnement Régional Ida Rubinstein.

La librairie Fontaine Haussmann proposera un stand de vente du livre de Jean d’Ormesson.

Le mercredi 10 juin 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-10T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-10T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-10T18:00:00+02:00_2026-06-10T20:00:00+02:00

Bibliothèque Jean d’Ormesson 3 rue de Lisbonne 75008 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jean-d-ormesson-1704 +33144907545 bibliotheque.jeandormesson@paris.fr



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