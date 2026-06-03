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Fabriquez vos confitures avec des fruits de saison ! Académie du climat Paris

Fabriquez vos confitures avec des fruits de saison ! Académie du climat Paris

Fabriquez vos confitures avec des fruits de saison ! Académie du climat Paris mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Académie du climat

Adresse : 2 place Baudoyer

Ville : 75004 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Cet atelier vise à sensibiliser à la valorisation des fruits locaux et de saison. L’initiation à la fabrication de confitures se fait en petit groupe dans un esprit convivial et de partage. Et Kostas vous révèle tous ses secrets afin de refaire vos préparations chez vous et continuer à vous régalez.

Les fruits gaspillés, c’est fini !

Prérequis: apportez un pot en verre vide, ou des petits pots, propres et sans étiquette, et repartir avec vos confitures « maison » ! Rendez-vous dans la Cuisine pédagogique, au 1er étage de l’Académie (au dessus de la Buvette).

Pour vous inscrire

Venez fabriquer vos propres confitures avec les fruits de saison ! Le confiturier urbain Polymathe Kostas vous révèle tous ses secrets.
Le mercredi 10 juin 2026
de 17h30 à 19h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-10T20:30:00+02:00
fin : 2026-06-10T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-10T17:30:00+02:00_2026-06-10T19:30:00+02:00

Académie du climat 2 place Baudoyer  75004 Paris
https://www.academieduclimat.paris/evenements/fabrication-de-confitures-avec-les-fruits-de-saison/


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