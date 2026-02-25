Kroum l’ectoplasme Théâtre de la Concorde Paris

Kroum l’Ectoplasme, une comédie satirique et grinçante d’Hanoch Levin, mise en scène par Elsa Saladin-Benattar avec les élèves de théâtre du Conservatoire Nadia et Lili Boulanger. Kroum rentre au pays. Il n’a rien vu, rien appris, rien vécu et tente de donner un sens à sa vie… Comme c’est souvent le cas dans les pièces d’Hanoch Levin, les espoirs et les rêves de Kroum se heurtent quotidien et aux impasses de la condition humaine. Ses fantasmes laissent place à une réalité beaucoup moins séduisante.

Autour de cet anti héros, une multitude de personnages, au quotidien insignifiant cherchent, en vain, à trouver le bonheur et passent tranquillement à côté de leur vie. Sur scène, quinze élèves donnent à voir de multiples tranches de vies : celle de Kroum, de sa mère, de Takhti le joyau, de Trouda-la-bougeotte, de Tougati-l’affligé, de Doupa-la-godiche, de Shkitt le taciturne… Cela se passe dans un quartier comme il en existe tant d’autres, avec ses familles, ses amours et ses amitiés. Ce quartier, ses amours, ses amitiés, ses personnages du quotidien pourraient-ils être les nôtres ? Cette pièce questionne avec humour nos identités, nos peurs, nos failles, nos rêves et le sens que nous donnons à nos propres vies…

Mise en scène par Elsa Saladin-Benattar

Photo Pixabay Alexas

Le mercredi 10 juin 2026

de 18h00 à 19h30

gratuit Tout public.

Date(s) : 2026-06-10T18:00:00+02:00_2026-06-10T19:30:00+02:00

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

