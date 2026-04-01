Rencontre littéraire Séance dédicaces avec Sabrina Krief Librairie Le Goût des Mots Mortagne-au-Perche

Mortagne-au-Perche

Rencontre littéraire Séance dédicaces avec Sabrina Krief

Librairie Le Goût des Mots 34, place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 11:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Vétérinaire et primatologue, Sabrina Krief est professeure au Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) et dirige une équipe de recherche en Ouganda, où elle étudie le comportement, l’écologie et la santé des chimpanzés.

– Infiniment proches

L’être humain partage 99 % de son ADN avec les chimpanzés. Sabrina Krief les étudie, vit auprès d’eux depuis plus de vingt-cinq ans. Dans ce récit, elle nous entraîne à leur rencontre au coeur de la forêt de Kibale, sur les pentes des Monts de la Lune, en Ouganda. Et voici Aragon, Kitaka, Garbo, Entabu, Gabin… A chacun son nom, à chacun ses particularités, à chacun son chapitre.

À travers ces récits sensibles, précis, parfois drôles, toujours émouvants, la grande primatologue dévoile une autre humanité celle de ces chimpanzés, capables d’empathie, d’humour, d’invention, de deuil, de médecine et de diplomatie. Au-delà de leur découverte, 99% chimpanzée est aussi un appel à la responsabilité. En détruisant sans discernement les forêts où ils vivent, nous effaçons des lignées animales avec leurs cultures et leurs mémoires.

A la fois savant, autobiographique et poétique, ce livre raconte l’aventure humaine et intellectuelle d’une chercheuse qui a su redonner une individualité à ceux que l’on croyait connaître en tant que groupe. C’est à 100% que les chimpanzés sont des individus à part entière, dotés d’une histoire, d’une personnalité, d’émotions et de savoirs transmis de génération en génération. Notre plus proche famille

– Apprendre des chimpanzés

Depuis près de trente ans, Sabrina Krief observe, étudie, et partage la vie des chimpanzés sauvages du parc national de Kibale en Ouganda. Des milliers d’heures d’observations et une moisson de découvertes. Sur la façon dont des chimpanzés orphelins recueillis par les hommes se réadaptent à la vie sauvage. Sur le comportement quotidien des chimpanzés et tout particulièrement la façon dont ils se soignent avec des plantes particulières qu’ils sélectionnent et à partir desquelles elle a pu isoler de nouvelles molécules ayant des propriétés pharmacologiques. Sur les conséquences de la cohabitation entre humains et chimpanzés dans des zones densément peuplées. Une aventure scientifique et humaine exceptionnelle qui nous fait mesurer à quel point les chimpanzés sont proches de nous. Et ont des choses à nous apprendre. .

Librairie Le Goût des Mots 34, place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 2 33 25 02 04 legoutdesmots@orange.fr

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English : Rencontre littéraire Séance dédicaces avec Sabrina Krief

L’événement Rencontre littéraire Séance dédicaces avec Sabrina Krief Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-04-14 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE